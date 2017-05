Nuevo video de Alt-J: “In Cold Blood”

Los británicos de Alt-J se encuentran en la antesala del lanzamiento de su nuevo larga duración, “Relaxer“, el que espera su salida para el próximo 2 de junio, y del que ya se adelantaron los cortes, “In Cold Blood” y “3WW“.

Con todo listo para la publicación del sucesor de “This Is All Yours” (2014), la banda de indie rock acaba de compartir otro anticipo del propio. Se trata del video de “In Cold Blood“, uno cuya introducción y epílogo son narrados por el mismísimo Iggy Pop.

Puedes ver el clip a continuación: