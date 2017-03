Nueva versión de “Linger” de The Cranberries

Durante el mes de abril, The Cranberries lanzará “Something Else“, un disco que presentará versiones acústicas y con arreglos orquestales de algunos clásicos de la banda, además de tres canciones nuevas.

Como adelanto a dicho lanzamiento, se acaba de liberar una versión orquestal de “Linger“, el primer gran éxito de la banda, y que puedes escuchar a continuación: