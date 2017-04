Nueva canción y video de Royal Blood: “Lights Out”

Viernes, 14 de Abril de 2017 | 11:59 am | No hay comentarios

Los británicos de Royal Blood se están preparando para su regreso discográfico luego de que en 2014 publicaran su celebrado álbum debut homónimo. El nuevo registro de la dupla formada por Mike Kerr y Ben Thatcher se titulará “How Did We Get So Dark?” y tendrá su salida el próximo 16 de junio.

Hecho ese anuncio a comienzos de la semana, ahora el grupo compartió el largamente esperado primer single de la producción, “Lights Out“, una sobre la que Thatcher es tajante en aclarar: “No nos estamos transformando en Keane, pónganlo de esa manera. Nosotros todavía tenemos rock & roll“.

Puedes escuchar el tema a continuación: