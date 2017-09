Nueva canción y video de VUUR: “My Champion – Berlin”

La nueva banda de Anneke Van Giersbergen, VUUR, tiene señalado su estreno discográfico para el próximo 20 de octubre a través de “In This Moment We Are Free – Cities“, un álbum que guarda una notable relación con nuestro país, a propósito de que la música holandesa siempre ha tenido un lazo muy estrecho con Chile.

Con el adelanto previo del primer single de la producción, “Days Go By – London“, ahora la ex The Gathering publicó un nuevo anticipo de aquella. Se trata de “My Champion – Berlin“, tema que también llega acompañado de un video donde se puede ver a la banda tocando en una halógena habitación con Anneke, como siempre, dando la vida con su voz.

Puedes revisar el material aquí: