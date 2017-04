Nueva canción y video de The Afghan Whigs: “Oriole”

Miércoles, 26 de Abril de 2017 | 3:18 pm | No hay comentarios

Para el próximo 5 de mayo está agendado el regreso discográfico de The Afghan Whigs. La banda norteamericana, una de las más influyentes surgidas del movimiento alternativo noventero, ya tiene todo preparado para publicar “In Spades“, trabajo que se convertirá en el sucesor del excelente, “Do The Beast“.

Son dos los singles que Greg Dulli y compañía han lanzado hasta el momento, “Demon In Profile” y “Arabian Heights“, a los que ahora se suma el corte, “Oriole“, que también llega acompañado por un video homenaje a los procesos de cambio.

Te invitamos a ver el clip a continuación: