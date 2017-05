Nueva canción y video de Sparks: “What The Hell Is It This Time?”

Miércoles, 17 de Mayo de 2017 | 9:29 am | No hay comentarios

Hace casi dos meses te contábamos que Sparks, el mítico dúo formado por los hermanos Ron y Russell Mael a comienzos de los setenta, tendrá su regreso discográfico el próximo 8 de septiembre con “Hippopotamus“, trabajo que se transformará en el vigésimo quinto larga duración editado por la banda.

Si el registro -que trae de vuelta al grupo después de la publicación de “The Seduction Of Ingmar Bergman” (2009)- ya contaba con el adelanto inicial de su primer single homónimo, ahora tiene un nuevo anticipo. Se trata del corte “What The Hell Is It This Time?“, el que igualmente llega acompañado de un desconcertante video.

Te dejamos con el tema y el clip a continuación: