Nueva canción y video de Royal Blood: “I Only Lie When I Love You”

Viernes, 9 de Junio de 2017 | 10:40 am | No hay comentarios

La celebrada banda británica, Royal Blood, tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo larga duración, “How Did We Get So Dark?“. Será el próximo 16 de junio cuando la dupla formada por Mike Kerr y Ben Thatcher publique al sucesor de “Out Of The Black” (2014).

Con la intención de seguir adelantando parte del material es que el grupo compartió un tercer single del registro, el que se suma a los ya anticipados cortes, “Lights Out” y “Hook, Line & Sinker“. Se trata de “I Only Lie When I Love You“, un potente tema de sólo 2:50 que ubica a los de Brighton interpretándolo en su hipnótico video.

Puedes escuchar la canción aquí: