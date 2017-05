Nueva canción y video de Royal Blood: “Hook, Line & Sinker”

Martes, 16 de Mayo de 2017 | 1:10 pm

La aplaudida banda británica, Royal Blood, tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo larga duración, “How Did We Get So Dark?“. Será el próximo 16 de junio cuando la dupla formada por Mike Kerr y Ben Thatcher publique al sucesor de “Out Of The Black” (2014).

Así es como después del anticipo de su primer single, “Lights Out“, ahora la producción tiene un nuevo adelanto. Se trata del tema, “Hook, Line & Sinker“, uno que también llega acompañado por un video donde se ve a los de Brighton dándolo todo arriba del escenario.

Te dejamos con el clip y la canción aquí: