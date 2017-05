Nueva canción y video de Roger Waters: “The Last Refugee”

Sólo faltan un par de semanas para que Roger Waters tenga el lanzamiento de su esperadísimo nuevo larga duración, “Is This The Life We Really Want?” –2 de junio-, uno que se transformará en el primer registro de rock realizado por el ex Pink Floyd desde “Amused To Death” (1992) – el músico editó el álbum “Ça Ira” en 2005, sin embargo, aquel se trató íntegramente de una opera-.

Adelantado previamente por las excelentes canciones que resultaron “Smell The Roses” y “Déjà Vu“, el álbum ahora registra un tercer single: “The Last Refugee“. La bellísima balada también llega a compañada por un video donde aparecen dos mujeres ubicadas en escenarios muy distintos, tomando la primera el protagonismo para contrastar su historia con la segunda.

Te invitamos a escuchar el tema y a ver el clip a continuación: