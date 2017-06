Nueva canción y video de Rex Brown: “Train Song”

Viernes, 2 de Junio de 2017 | 1:02 pm | No hay comentarios

A mediados de abril pasado, el histórico ex bajista de Pantera, Rex Brown, anunciaba que publicaría el álbum debut de su proyecto solitario. El disco se titulará, “Smoke On This“, y tendrá su lanzamiento el próximo 28 de julio.

Con la gran tarea de ejecutar casi todos los instrumentos y la voz del registro (sólo la batería estará a cargo de otro músico), el también compositor acaba de compartir el segundo single del mismo, “Train Song” -el primero fue “Crossing Lines“-, el que llega con un video donde aparece Brown tocando con su banda de apoyo.

Puedes revisar el material a continuación: