Nueva canción y video de Quiet Riot: “Can’t Get Enough”

Martes, 25 de Julio de 2017 | 11:52 am | No hay comentarios

Los norteamericanos de Quiet Riot se encuentran preparando su regreso discográfico para el próximo 4 de agosto con “Road Rage“. El álbum se transformará en el sucesor de “Quiet Riot 10” (2014) y en el décimo tercer larga duración de la banda desde su formación en 1973.

Ahora, para continuar con el trabajo de promoción pre lanzamiento del registro (previamente habían editado el corte “Wasted“), el grupo californiano compartió el video de “Can’t Get Enough“, el que no sólo se convierte en el primer video del disco, sino que también en el primer clip hecho por la agrupación en exactos 35 años.

Puedes ver el material aquí: