Nueva canción y video de Muse: “Dig Down”

Jueves, 18 de Mayo de 2017 | 2:42 pm | No hay comentarios

Después de dos años sin publicar material alguno – excepto por su single de Halloween, “New Kind Of Kick“-, y luego de todos los rumores surgidos durante el último tiempo, Muse por fin aclaró su presente y publicó nueva música, concretamente, una canción original titulada “Dig Down“, de la que aún no existe certeza si se trata del primer corte del próximo disco de la banda.

El tema, que fue producido por Mike Elizondo y que llega acompañado por un oscuro video de acción al estilo “Old Boy” (2003) dentro de un videojuego, es descrito por Matt Bellamy de la siguiente manera: “Cuando estaba escribiendo esta canción mi intención fue contrarrestar la negatividad que predomina en el mundo y entregar inspiración, optimismo y esperanza a las personas para que luchen por las causas en las que creen“.

Puedes escuchar el tema y revisar el clip a continuación: