Nueva canción y video de Mr. Big: “Everybody Needs A Little Trouble”

Lunes, 5 de Junio de 2017 | 1:05 pm | No hay comentarios

Hace exactas dos semanas, los norteamericanos de Mr. Mig anunciaron que editarían un nuevo larga duración, el noveno de una carrera que comenzó el año 1988. El álbum se titulará, “Defying Gravity“, y tendrá su lanzamiento el próximo 7 de julio.

Pues bien, sumándose al primer single de la producción, “1992“, la misma acaba de entregar su segundo corte, “Everybody Needs A Little Trouble“, el que llega acompañado por un video donde se puede ver tocando a la banda en un gran salón.

Puedes ver el clip a continuación: