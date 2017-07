Nueva canción y video de Lee Ranaldo: “New Thing”

El próximo 15 de noviembre está señalado como el día del regreso discográfico de Lee Ranaldo. El histórico ex guitarrista de Sonic Youth tendrá el lanzamiento de su álbum homónimo, el sexto larga duración de su carrera en solitario y sucesor de “Last Night On Earth” (2013).

Con el anticipo previo de los cortes “Electric Trim” y “Circular (Right As Rain)“, ahora el músico neoyorquino estrenó un tercer single de la producción. Se trata de “New Thing“, tema que, además de llegar con un video, hacia su final también tiene una pequeña participación de Sharon Van Etten, la gran cantante y compositora norteamericana.

Revisa el material a continuación: