Nueva canción y video de King Gizzard & The Lizard Wizard: “The Lord Of Lightning vs Balrog”

Miércoles, 31 de Mayo de 2017 | 12:38 pm | No hay comentarios

Los australianos de King Gizzard & The Lizard Wizard siguen adelante con su ambicioso/ridículo/brillante plan de editar cinco discos para esta temporada. La serie partió con “Flying Microtonal Banana” (febrero), y continuará con “Murder Of The Universe“, trabajo fijado para salir el próximo 23 de junio.

Sobre este último registro la banda anunció que se tratará de un álbum conceptual de 21 canciones que tiene como tema central el fin del mundo, o algo parecido. Así, después de haber estrenado su primer single en vivo, “The Lord Of Lightning“, los oceánicos compartieron la segunda parte de aquel, “The Lord Of Lightning Vs Balrog“, un frenético corte de 13 minutos que recoge material pasado del grupo y que en su video combina el terror y la psicodelia en una dosis perfecta.

Puedes escuchar el tema y ver el clip a continuación: