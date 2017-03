Nueva canción y video de Kendrick Lamar: “HUMBLE.”

Hace exactamente una semana, Kendrick Lamar estrenaba un nuevo tema -“The Heart Part 4“- en medio de las especulaciones que indicaban que el rapero nacido en Compton publicaría un nuevo disco, las que aumentaron todavía más tras un enigmático mensaje incluido en la canción mencionada: “You all got till April 7 to get you all shit together“.

Con la gran probabilidad de que en esa fecha se anuncie al sucesor del enorme “To Pimp A Butterfly” (2015), el compositor acaba de estrenar un nuevo corte, “HUMBLE.“, uno que tiene toda la pinta de ser el primer single del (posible) álbum.

Sin embargo, no es sólo la música, porque el tema también llega acompañado de un video que muestra una producción a otro nivel, tremendamente rica en recursos visuales y fílmicos, con un Lamar puesto en situaciones críticas de la contingencia.

Te invitamos a revisar el material aquí: