Nueva canción y video de Haim: “Right Now”

Jueves, 27 de Abril de 2017 | 1:38 pm | No hay comentarios

Para el próximo 7 de julio está agendado el esperadísimo regreso discográfico de Haim. La banda norteamericana ya tiene todo preparado para publicar “Something To Tell You“, trabajo que se convertirá en el sucesor de su aclamado debut, “Days Are Gone” (2013).

Así, para comenzar con los adelantos del registro, el grupo formado por las hermanas Este, Danielle y Alana Haim, compartieron el excelente primer single de aquel, “Right Now“, que llega acompañado de un video dirigido por Paul Thomas Anderson.

Te dejamos con el material a continuación: