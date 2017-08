Nueva canción y video de Foo Fighters: “The Sky Is a Neighborhood”

Miércoles, 23 de Agosto de 2017 | 9:30 am | No hay comentarios

Ya la habían presentado en vivo, pero hoy día acaban de revelar su versión de estudio. Se trata de la nueva canción de Foo Fighters, “The Sky Is a Neighborhood“, tema que llega como el segundo single del nuevo disco de la banda de Seattle, “Concrete And Gold“, el que espera su salida para el próximo 15 de septiembre.

Tal como pasara con su antecesora, “Run“, el video de esta nueva canción también está dirigido por Dave Grohl, y en aquel se muestran a dos niñas curiosas del universo mientras la banda está tocando en el techo de su casa con los ojos “estrellados”.

Puedes revisar el material a continuación: