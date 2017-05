Nueva canción y video de Fleet Foxes: “Fool’s Errand”

El próximo 16 de junio tiene que ser una fecha grabada a fuego para quienes se digan seguidores del indie folk, del folk rock y, particularmente, de Fleet Foxes. Esto, porque luego de seis años de silencio discográfico, la banda norteamericana tendrá el lanzamiento de su esperadísimo nuevo álbum: “Crack-Up“.

El sucesor del enorme trabajo que es “Helplessness Blues” (2011) llega con un registro completado en distintos estudios de Estados Unidos durante un extenso período de tiempo (el disco se mantuvo en fase de grabación desde julio de 2016 hasta enero de esta temporada).

Con el anticipo previo del primer single del larga duración, “Third Of May / Ōdaigahara“, ahora los encabezados por Robin Pecknold estrenaron un nuevo corte y video del mismo, “Fool’s Errand“. Te invitamos a revisar el material a continuación: