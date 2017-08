Nueva canción y video de Filthy Friends: “Despierta”

Hace poco más de un mes que Filthy Friends anunció su debut discográfico para el próximo 25 de agosto. El primer álbum de la banda formada en 2016 por Corin Tucker de Sleater-Kinney, Peter Buck de R.E.M., Kurt Bloch y Scott McCaughey de Minus 5, y Bill Rieflin de King Crimson (también habitual colaborador de R.E.M.) llegará bajo el nombre de “Invitation“.

Con el adelanto previo de los cortes “Any Kind Of Crowd” y “The Arrival“, ahora la banda compartió un tercer single del trabajo. Se trata de “Despierta“, canción que también llega acompañada de un video donde se puede ver al grupo tocando a la entrada de un bosque.

Te invitamos a revisar el material a continuación: