Nueva canción y video de Deep Purple: “All I Got Is You”

Miércoles, 8 de Marzo de 2017 | 10:19 am | No hay comentarios

A solo un mes del lanzamiento de su vigésimo álbum de estudio, Deep Purple continúa calentando motores. Luego de la primera pincelada que pudimos oír con “Time For Bedlam”, los de Hertford ahora nos entregan “All I Got Is You”. Pero esta vez no sólo podemos escuchar la canción, tal como sucedía con su primera muestra, sino que también contiene un video con el proceso de grabación de la misma, imágenes que serán parte del documental “From Here To InFinite”.

Recordemos que “inFinite” será publicado el próximo 7 de abril. Puedes revisar el track listing luego del video.

Canciones de “inFinite”:

Time For Bedlam Hip Boots All I Got Is You One Night In Vegas Get Me Outta Here The Surprising Johnny’s Band On Top Of The World Birds Of Prey Roadhouse Blues