Nueva canción y video de At The Drive-In: “Hostage Stamps”

Lunes, 3 de Abril de 2017 | 11:42 am | No hay comentarios

A 17 años de la publicación de su último trabajo de estudio –Relationship Of Command” (2000)- y a 16 de su separación, esta temporada se producirá uno de los regresos más esperados del rock, el de los mayores impulsores del post-hardcore: At The Drive-In.

La banda formada por Cedric Bixler-Zavala y Jim Ward (quien renunció al grupo al poco tiempo de reunirse el año pasado), a la que luego se uniría Omar Rodríguez-López, tiene agendado su regreso discográfico para el próximo 5 de mayo con “In•ter a•li•a“.

Con los adelantos previos de las excelentes “Governed By Contagions” e “Incurably Innocent” (las que también tuvieron su estreno en vivo), el grupo acaba de compartir un nuevo single, “Hostage Stamps“, el que llega acompañado de un claustrofóbico y oscuro video en stop-motion, uno que perfectamente puede ser una mezcla entre las películas, “The Truman Show” (1998) y “Room” (2015).

Te dejamos con la canción y el clip aquí: