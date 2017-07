Nueva canción y video de Arcade Fire: “Electric Blue”

Con la confirmación de la segunda visita de Arcade Fire a Chile (la primera en solitario) para el próximo 11 de diciembre en el Movistar Arena, nuestro interés por el nuevo disco que publicarán los canadienses ahora es mucho mayor.

El sucesor de “Reflektor” (2013) llegará bajo el nombre de “Everything Now” el próximo 28 de julio, es decir, en sólo dos semanas más. Hasta el momento, el álbum había tenido tres anticipos: su corte homónimo, “Creature Comfort” y “Signs Of Life“, todos con sus respectivos clips. En iguales condiciones ahora se suma un cuarto single, “Electric Blue“, corte y video que continúan el homenaje a los ochenta y a la onda disco que el grupo adopta como concepto en el larga duración.

Te dejamos con el material aquí: