Nueva canción y video de 5 Billion In Diamonds: “Travelling”

Jueves, 10 de Agosto de 2017 | 10:06 am | No hay comentarios

El histórico baterista de Garbage, Butch Vig, quien también se ha desempañado como productor teniendo a su cargo discos fundamentales como “Nevermind” (1991) de Nirvana, “Dirty” (1992) de Sonic Youth o “Siamese Dream” (1993) de The Smashing Pumpkins -entre muchos otros-, se está preparando para publicar el primer álbum de su nueva banda, 5 Billion In Diamonds, cuya formación se completa con miembros de Spiritualized, Goldfrapp, Alpha y The Free Design.

El trabajo será de carácter homónimo y tendrá su lanzamiento mañana, viernes 11 de agosto. Anticipado por los cortes “Gravity Rules” y “I’m Becoming You“, ahora el grupo publicó un tercer single del registro. Se trata de “Travelling“, canción que puedes escuchar -y ver su video- a continuación: