Nueva canción de Wolf Alice: “Don’t Delete The Kisses”

Miércoles, 5 de Julio de 2017 | 1:05 pm | No hay comentarios

Hace sólo unas semanas, los británicos de Wolf Alice anunciaban el lanzamiento de un nuevo larga duración para el próximo 29 de septiembre -“Visions Of A Life“-, el que se convertirá en el segundo disco de la banda luego del excelente “My Love Is Cool” (2015).

Junto con lo anterior, el grupo también estrenaba el intenso primer single del álbum,”Yuk Foo“, al que ahora se suma un segundo adelanto. Se trata de “Don’t Delete The Kisses“, un tema más reposado que integra algunos pequeños elementos de shoegazing y una gran influencia de Sonic Youth.

Puedes escuchar la canción aquí y revisar la portada de “Visions Of A Life” más abajo: