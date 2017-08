Nueva canción de Wolf Alice: “Beautifully Unconventional”

Para el próximo 29 de septiembre está agendado el regreso discográfico de Wolf Alice. Los británicos volverán a través de “Visions Of A Life“, el que se transformará en el segundo álbum de la banda y en el sucesor del excelente “My Love Is Cool” (2015).

Con el adelanto previo de los singles “Yuk Foo” y “Don’t Delete The Kisses“, ahora los encabezados por Ellie Rowsell compartieron un nuevo anticipo. Se trata de “Beautifully Unconventional“, un muy sencillo y pegadizo tema que funciona perfectamente en medio de sus antecesores.

Puedes escuchar la canción aquí: