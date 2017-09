Nueva canción de U2: “You’re The Best Thing About Me”

Mientras esperamos por el regreso de U2 a nuestro país -agendado para el próximo 14 de octubre en el Estadio Nacional (donde estarán a acompañados por Noel Gallagher)-, la banda irlandesa continúa preparándose para el que será el lanzamiento de su nuevo larga duración: “Songs Of Experience“.

El disco, cuya fecha de publicación todavía no es anunciada, había sido adelantado la semana pasada a través de “The Blackout“, sin embargo, hoy día se liberó el primer single oficial del trabajo, “You’re The Best Thing About Me“, una canción que prubea el riesgo que Bono y compañía están asumiendo en esta nueva entrega.

Puedes escuchar el tema a continuación: