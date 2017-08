Nueva canción de U2: “The Blackout”

Cada vez queda menos para que U2 tenga una nueva presentación en nuestro país. Será el próximo 14 de octubre, en compañía de Noel Gallagher y en el Estadio Nacional, cuando los irlandeses completen su reencuentro con el público chileno.

Sin embargo, esas no son las únicas noticias que nos interesan sobre Bono y compañía, porque también se acerca la fecha en que los autores de “The Joshua Tree” (1987) tengan el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “Songs Of Experience“, cuyos detalles se revelarán la próxima semana junto a su single principal, “You’re The Best Thing About Me“.

Ahora bien, la banda acaba de compartir el esperado adelanto inicial del registro, “The Blackout“, canción que se transforma en el primer trabajo del grupo desde su último larga duración, “Songs Of Innocence” (2014).

Puedes escuchar el tema a continuación: