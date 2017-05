Nueva canción de Trent Reznor y Atticus Ross: “Green Lines”

Lejos de terminar, el proyecto colaborativo entre Trent Reznor y Atticus Ross no hace más que aumentar en sus producciones. Y es que luego de que el líder de Nine Inch Nails y el recién integrado a la misma banda terminaran su trabajo con el soundtrack del documental “Before The Blood” (2016), ahora llegan con nueva música.

El dúo creador de los OST de “The Social Network” (2010) y “Gone Girl“, entre otros, participa en una iniciativa del famoso artista visual, Banksy, quien, en una galería ubicada justo entre Israel y Palestina, todas las noches programa composiciones exclusivamente realizadas por la dupla para aquel proyecto, el que lleva por nombre, “Walled Off Hotel”.

Uno de estos temas se titula “Green Lines“, y lo puedes escuchar a continuación: