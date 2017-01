Nueva canción de Tony Iommi: “How Good It Is”

Viernes, 6 de enero de 2017 | 11:25 am | No hay comentarios

El legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, acaba de publicar nueva música con un agregado bastante particular. Y es que se trata de una pieza donde aquel comparte créditos con el coro de una iglesia, además de un chelista.

La canción lleva por nombre “How Good It Is“, está inspirada en los Salmos 133 (sabemos que Iommi es católico), y fue grabada al interior de la Catedral De Birmingham en compañía del coro de niños que allí canta.

Puedes escuchar el tema a continuación: