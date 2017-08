Nueva canción de Thirty Seconds To Mars: “Walk On Water”

Martes, 22 de Agosto de 2017 | 11:31 am | No hay comentarios

A más de un año de que los norteamericanos de Thirty Seconds To Mars anunciaran que estaban trabajando en un nuevo disco de estudio, la banda finalmente publicó el single inaugural de aquel, corte que se transforma en el primer material de los encabezados por Jared Leto en cuatro años.

La canción se titula “Walk On Water” y estará incluida en el sucesor de “Love, Lust, Faith And Dreams” (2013), registro que de momento no tiene nombre ni fecha de lanzamiento.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: