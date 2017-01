Nueva canción de The xx: “Say Something Loving”

Cada vez queda menos para que The xx, una de las bandas llamadas a ser protagonistas de la próxima edición de Lollapalooza Chile, publique su nuevo larga duración. Será el 13 de enero cuando los ingleses lancen su nuevo disco de estudio, “I See You“.

Del anterior, el grupo ya había adelantado sus dos primeros singles, “On Hold” y una versión en vivo de la canción, “I Dare You“. A estos, ahora se suma un tercer anticipo, “Say Something Loving“, corte el que puedes escuchar a continuación: