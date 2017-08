Nueva canción de The War On Drugs: “Up All Night”

Miércoles, 16 de Agosto de 2017 | 8:52 am

Los norteamericanos de The War On Drugs están en la previa del lanzamiento de su nuevo disco de estudio, uno que llegará para transformarse en el sucesor del excelente “Lost In The Dream” (2014). El cuarto LP del grupo se publicará el próximo 25 de agosto bajo el nombre de “A Deeper Understanding“, y de aquel hay novedades.

Y es que después de anticipar nada menos que cuatro singles del álbum, “Thinking Of A Place“, “Holding On“, “Strangest Thing” y “Pain“, ahora los encabezados por Adam Granduciel liberaron una nueva canción.

Se trata de “Up All Night“, la que puedes escuchar aquí: