Nueva canción de The War On Drugs: “Thinking Of A Place”

Viernes, 21 de Abril de 2017 | 12:46 pm | No hay comentarios

Pasa lo siguiente con los norteamericanos de The War On Drugs: siempre es un gusto escucharlos. Es por eso que nos alegramos de decir que la banda acaba de compartir una nueva canción, “Thinking Of A Place“, la primera gran muestra en música desde la publicación del excelente, “Lost In The Dream” (2014).

El tema corresponde a una maravillosa construcción vocal, lírica e instrumental de más de 11 minutos que emula los mejores pasajes del álbum mencionado; un corte que está lleno de lugares poéticos y emotivos sonidos que van atravesando distintas texturas en el ancho del trabajo.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: