Nueva canción de The War On Drugs: “Strangest Thing”

Martes, 18 de Julio de 2017

A comienzos de junio, los norteamericanos de The War On Drugs anunciaban la publicación de un nuevo disco de estudio, la del sucesor del excelente “Lost In The Dream” (2014). El álbum se titulará “A Deeper Understanding“, tendrá su lanzamiento el próximo 25 de agosto.

Con el adelanto previo de sus dos primeros singles, “Thinking Of A Place” y “Holding On“, ahora se suma una tercera canción. Se trata de “Strangest Thing“, un corte que se empareja mucho más con el bellísimo sonido reposado de “Thinking Of A Place”.

Puedes escuchar el tema a continuación, y ver su respectivo video: