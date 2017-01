Nueva canción de The Shins: “The Fear”

Lunes, 9 de enero de 2017 | 1:32 pm | No hay comentarios

A cinco años del lanzamiento de su último larga duración, “Port Of Morrow” (2012), The Shins recientemente confirmó la fecha de salida para su nuevo trabajo. De título “Heartworms“, el quinto álbum de los norteamericanos se publicará el próximo 10 de marzo.

De esta producción, la banda ya había adelantado dos cortes, “Dead Alive” y “Name For You“, a los que ahora se suma un single más, “The Fear“, el que puedes escuchar a continuación: