Nueva canción de The National: “Guilty Party”

Jueves, 29 de Junio de 2017 | 1:36 pm | No hay comentarios

Para el próximo 8 de septiembre está agendado el regreso discográfico de The National, uno que se produce a exactos cuatro años desde la publicación del excelente “Trouble Will Find Me” (2013). El séptimo larga duración de los encabezados por Matt Berninger llevará por título, “Sleep Well Beast“, y su primer single, “The System Only Dreams In Total Darkness“, ya fue descubierto hace un par de semanas.

Para seguir adelantando parte del material, el grupo formado en Ohio en 1999 compartió el segundo sencillo del propio. El corte corresponde a un bellísimo tema titulado”Guilty Party“, el que incorpora el sonido patentado por The National a partir de la última década junto a más de algún elemento electrónico.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: