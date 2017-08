Nueva canción de The National: “Day I Die”

Martes, 29 de Agosto de 2017 | 10:06 am

Cada vez queda menos para que los norteamericanos de The National completen su regreso discográfico. Será el próximo 8 de septiembre cuando la banda publique su nuevo trabajo de estudio, “Sleep Well Beast“, uno que se transformará en sucesor del excelente “Trouble Will Find Me” (2013).

Para seguir adelantando parte del material, y con la publicación previa de los cortes “The System Only Dreams In Total Darkness“, “Guilty Party” y “Carin At The Liquor Store“, ahora los encabezados por Matt Berninger compartieron un cuarto single, “Day I Die“.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: