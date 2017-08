Nueva canción de The National: “Carin At The Liquor Store”

Martes, 8 de Agosto de 2017 | 1:55 pm

El próximo 8 de septiembre está señalado como el día del esperadísimo regreso discográfico de The National. La banda norteamericana volverá a través de “Sleep Well Beast“, trabajo que se convertirá en el sucesor del excelente “Trouble Will Find Me” y en el séptimo larga duración del grupo.

Con los dos primeros singles del registro ya publicados, “The System Only Dreams In Total Darkness” y “Guilty Party“, ahora los de Ohio liberaron un tercer adelanto. Se trata de “Carin At The Liquor Store“, un tema con una bellísima melodía en piano que encaja perfectamente con la siempre sentida voz de Matt Berninger.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: