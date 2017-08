Nueva canción de The Horrors: “Something To Remember Me By”

Miércoles, 9 de Agosto de 2017

Los británicos de The Horrors se están preparando para el lanzamiento de su nuevo larga duración, el del sucesor de “Luminous” (2014). El quinto disco del grupo se publicará bajo el nombre “V” el próximo 22 de septiembre.

Conocido el primer single de la producción, “Machine“, ahora la banda adelantó un nuevo corte del trabajo. Se trata de “Something To Remember Me By“, y lo puedes escuchar a continuación: