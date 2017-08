Nueva canción de The Dream Syndicate: “Glide”

Martes, 1 de Agosto de 2017 | 12:54 pm | No hay comentarios

Después de reunirse en 2012, los norteamericanos de The Dream Syndicate anunciaron en junio pasado que publicarían un nuevo disco de estudio, el que se transformará en el esperado sucesor de “Ghost Stories” (1988) y su primer álbum en largos 29 años.

El registro en cuestión se titulará “How Did I Find Myself Here“, tendrá su lanzamiento el próximo 8 de septiembre y el single homónimo de aquel también tuvo su estreno. Sin embargo, el grupo hoy día liberó un segundo adelanto, “Glide“.

Puedes escuchar el tema a continuación: