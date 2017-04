Nueva canción de The Afghan Whigs: “Arabian Heights”

Luego de que en 2014 la banda encabezada por el gran Greg Dulli publicara su último disco de estudio, el excelente “Do The Beast“, The Afghan Whigs tiene programado su regreso discográfico para el próximo 5 de mayo con el octavo disco de su carrera, “In Spades“.

Con el adelanto previo del primer single del registro, “Demon In Profile“, ahora el grupo norteamericano compartió un nuevo anticipo, “Arabian Heights“, el que puedes escuchar a continuación: