Nueva canción de Steven Wilson: “The Same Asylum As Before”

Viernes, 2 de Junio de 2017 | 8:57 am

Para toda nuestra alegría, no tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiéramos escuchar una nueva canción de Steven Wilson. Y es que luego de que hace menos de un mes el ex Porcupine Tree anunciara el lanzamiento de su quinto larga duración para el próximo 18 de agosto -“To The Bone“- hoy día ya está disponible el segundo single de aquel.

Se trata de “The Same Asylum As Before“, una canción con algunos elementos de “Grace For Drowning” (2011) -su segundo álbum- más varias innovaciones en el sonido del músico británico, sobre todo a nivel vocal. Recordemos que el primer corte de “To The Bone” había sido “Pariah“.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: