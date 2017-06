Nueva canción de Steven Wilson: “Song Of I”

El regreso discográfico de Steven Wilson está agendado para el próximo 18 de agosto con “To The Bone“, sin embargo, desde que se anunciara el lanzamiento del álbum, el músico británico ha ido adelantando con mucha rapidez los primeros singles del mismo (lo que, por cierto, no nos molesta para nada).

Y es que a un mes exacto de que nos enteráramos que el enorme “Hand.Cannot.Erase” (2015) tendría a su sucesor, aquel ya cuenta con tres cortes como adelanto: “Pariah“, “The Same Asylum As Before” y “Song Of I“, el que acaba de ser revelado.

De partida, la canción es completamente distinta a sus predecesoras, incluso, una porción de su sonido es totalmente inédito para la carrera como solista del ex Porcupine Tree. Formado por los elementos del rock industrial extendidos por Nine Inch Nails, y concluido con un arreglo de cuerdas en plan “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, el tema en su mitad tiene el quiebre característico del compositor inglés. Además de esto, se suma la voz de la artista suiza, Sophie Hunger, quien asoma como la segunda colaboradora en el registro luego de Ninet Tayeb.

Te invitamos a escuchar “Song of I” a continuación: