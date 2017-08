Nueva canción de Steven Wilson: “Refuge”

Viernes, 4 de Agosto de 2017 | 10:04 am | No hay comentarios

A pesar de que ya ha sufrido algunas filtraciones, el nuevo disco de Steven Wilson, “To The Bone“, tendrá su publicación oficial el próximo 18 de agosto. Y, a la fecha, el músico británico ya ha adelantado cuatro temas del registro, “Pariah“, “The Same Asylum As Before“, “Song Of I” y “Permanating“.

Ahora, el ex Porcupine Tree anticipó un cuarto single. Se trata de “Refuge“, un corte muy parecido a “Happy Returns” del excelente “Hand.Cannot.Erase” (2015), su LP anterior. Ambas canciones parten de forma pausada, siguen con un angustioso ritmo, llegan a un clímax de sonidos frenéticos, y terminan con una sentida reflexión instrumental.

Puedes escuchar el tema a continuación: