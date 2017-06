Nueva canción de Steven Wilson: “Permanating”

Viernes, 30 de Junio de 2017 | 10:31 am | No hay comentarios

Sólo hace poco más de un mes que Steven Wilson anunció que publicaría su nuevo disco de estudio el próximo 18 de agosto, “To The Bone“. Sin embargo, a la fecha, el músico británico ya ha adelantado tres temas del trabajo, “Pariah“, “The Same Asylum As Before” y “Song Of I“.

Un ritmo que no sabe de grandes intervalos porque el ex Porcupine Tree acaba de sumar un cuarto single como anticipo. Se trata de “Permanating“, un corte que, a propósito de la reciente entrevista concedida por el compositor a HumoNegro, donde señala que “tal como David Bowie o Kate Bush, soy un músico que puede cambiar su sonido“, llega con una melodía muy distinta a la de sus antecesores en el álbum y a todo lo que el inglés ha hecho previamente en su carrera en solitario.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: