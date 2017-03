Nueva canción de Seether: “Stoke The Fire”

Viernes, 24 de Marzo de 2017 | 11:53 am | No hay comentarios

Seether, la banda sudafricana de rock alternativo, se está preparando para publicar un nuevo disco de estudio, “Poison The Parish“. Será el próximo 12 de mayo cuando aparezca el sucesor de “Isolate And Medicate” (2014).

Con el adelanto previo del primer single del registro, “Let You Down“, ahora el grupo compartió una nueva canción, “Stoke The Fire“, correspondiente al corte inaugural de la producción. Puedes revisar la portada y track listing del álbum más abajo.

Te dejamos con “Stoke The Fire” aquí:

Track listing “Poison The Parish”:

Stoke The Fire Betray And Degrade Something Else I’ll Survive Let You Down Against the Wall Let Me Heal Saviours Nothing Left Count Me Out Emotionless Sell My Soul