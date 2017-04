Nueva canción de Seether: “Nothing Left”

Los sudafricanos de Seether tienen agendada la publicación de su nuevo larga duración, “Poison The Parish“, para el próximo 12 de mayo, convirtiéndose aquel en el séptimo disco de la banda en sus 18 años de historia.

Para continuar con la promoción pre lanzamiento del registro, y sumándose a la salida de los dos primeros singles del mismo, “Stoke The Fire” y “Let You Down“, ahora el grupo compartió una nueva canción, “Nothing Left“, la que puedes escuchar aquí: