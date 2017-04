Nueva canción de Roger Waters: “Smell The Roses”

Viernes, 21 de Abril de 2017 | 11:20 am | No hay comentarios

Hoy es un buen día para dejar la misantropía de lado y formar parte del mundo. Cómo no; cómo seguir odiando, si tenemos la posibilidad de escuchar la primera canción de marca rock que una de las leyendas del género publica en más de 25 años. Hablamos, claro, de Roger Waters.

Si sólo ayer les contábamos que el ex Pink Floyd revelaba los detalles de su nuevo disco, “Is This The Life We Really Want?“, el que tendrá su lanzamiento el próximo 2 de junio, ahora el músico británico compartió el primer single de aquel: “Smell The Roses“.

La canción es más o menos lo que podíamos esperar: una mezcla entre distintas piezas de la banda tras “The Wall” (1979) -el corte trae consigo reminiscencias de “Have A Cigar“, “Dogs” o “Welcome To The Machine“- y la inconfundible voz sentida/aguardentosa que la experiencia le ha otorgado al compositor.

Te dejamos con el tema para que saques tus propias conclusiones: