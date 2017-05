Nueva canción de Roger Waters: “Déjà Vu”

Queda menos de un mes para que al fin podamos escuchar el nuevo disco de Roger Waters, uno que se transformará en el primer trabajo de rock firmado por el legendario músico británico desde la publicación de “Amused To The Death” (1992).

“Is This The Life We Really Want?” tendrá su estreno el próximo 2 de junio, y de aquel ya se había revelado un gran primer adelanto, “Smell The Roses“. Ahora, el ex Pink Floyd compartió el segundo single del registro, “Déjà Vu“, una maravillosa balada in crescendo que continúa trayéndonos de regreso el sonido del grupo autor de “Pigs On The Wing” y “One Of My Turns“.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: